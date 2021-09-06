"С разбитым сердцем делюсь сегодня новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась", - написала мать певицы.
Хардинг объявила о своем диагнозе в августе прошлого года. Она тогда сообщила, что опухоль распространилась на другие органы и ткани.
Тогда же она рассказала, что из-за пандемии коронавируса какое-то время откладывала визит к врачу, после того как обнаружила у себя первые тревожны симптомы.
Как призналась Хардинг в начале этого года, врачи сказали ей, что до следующего Рождества она не доживет.
"Многие из вас в курсе борьбы Сары с раком и с каким упорством она сражалась с этим недугом, начиная с того момента, как ей поставили диагноз, и до своего последнего дня. Она тихо упокоилась сегодняшним утром", - написала мать певицы, сопроводив пост черно-белой фотографией дочери.
Она также поблагодарила всех, кто оказывал поддержку Саре на протяжении последнего года: "Видеть, как сильно ее любят, было крайне важно для Сары, это придавало ей сил и душевного спокойствия".
"Я знаю, что она бы не хотела, чтобы ее запмнили благодаря ее борьбе с этой ужасной болезнью - она была яркой, сверкающей звездой, и я надеюсь, что помнить ее будут именно за это", - написала Мэри Хардинг.
Слава к молодой певице пришла в 2002 году благодаря участию в телешоу "Popstars: The Rivals" компании ITV, задачей которого был поиск и создание новой девичей и юношеской поп-группы.
Хардинг дошла до финала и по итогам зрительского голосования была включена в ансамбль, получивший название Girls Aloud, наояду с Николой Робертс, Надин Койл, Кимберли Уолш и Шерил Коул.
Песни группы неоднократно становились хитами в Британии. Ниболее известные из них - Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump и Call The Shots.
После непродолжительной паузы группа снова воссоединилась в 2012 году, чтобы выпустить сборник своих лучших песен и провести международные гастроли. В 2013 году Girls Aloud объявили о своем распаде.
После этого Хардинг пыталась заниматься сольной карьерой, выпустив сингл Threads, а также снималась в кино, участвовала в мюзиклах и телешоу, однако вынуждена была прекратить выступления из-за травмы колена.
В 2017 году Сара стала победительницей в юбилейном сезоне реалити-шоу Celebrity Big Brother.
Она также была успешной моделью, сотрудничая на протяжении ряда лет с брендом нижнего белья Ultimo, а кроме того занималась бизнесом: ей принадлежала сеть ночных клубов Canaloa.
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