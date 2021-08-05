Правда, такой доход Ри в большей степени обеспечен не музыкой. Около полутора миллиардов певице принесла компания Fenty Beauty, в которой ей принадлежит 50% акций, а еще 50% контролирует LVMH под руководством Бернара Арно. Популярный бельевой бренд Savage x Fenty добавил еще $270 млн к состоянию Рианны. Forbes отмечает, что даже пандемийный год и закрытие собственной линии одежды не навредили ее бизнесу: косметический бренд Рианны остается одним из самых успешных и быстрорастущих на рынке.