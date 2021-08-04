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Певица МакSим пришла в себя после полутора месяцев в искусственной коме. Ее представительница рассказала "Газете.Ru", что артистка дышит самостоятельно, и самое страшное в ее лечении осталось позади. Пиар-менеджер МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская подтвердила, что артистка начала дышать с помощью кислородной маски и общаться с врачами.
"Самое страшное позади": певица МакSим вышла из комы
© Instagram

"Марина дышит самостоятельно, с аппарата ИВЛ сняли. Самое страшное позади", — поделилась Богушевская.

Более подробно о здоровье певицы рассказала ее директор Маргарита Соколова. Утром 3 августа ей удалось пообщаться с Максимовой и ее доктором по видеосвязи. По словам Соколовой, легкие исполнительницы постепенно восстанавливаются.

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"Чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, — сообщила Соколова в Instagram. — Мы и пошутили, и посмеялись".

Она подчеркнула, что Максимовой предстоит пройти долгий этап восстановления организма. Кроме того, Соколова опровергла новости некоторых СМИ о том, что певица смотрит телевизор в реанимации и передвигается по палате на кресле.

"Марина передает огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее. Она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — сказала Соколова.

МакSим госпитализировали 15 июня с поражением 40% легких и отрицательным тестом на коронавирус. Незадолго до попадания в больницу певица выступила на концерте в Казани с высокой температурой, думая, что это простуда.

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Gazeta.ru

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