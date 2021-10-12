С коронавирусом госпитализирован Валерий Леонтьев

По информации телеграм-канала, певец пожаловался на слабость, кашель и высокую температуру. По имеющимся данным, первые несколько дней артист занимался самолечением, но когда ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат, обратился за помощью.
"Врачи оценивают состояние 72-летнего Валерия Яковлевича как среднетяжёлое", - говорится в сообщении.
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