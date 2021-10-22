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Отца российской певицы Юлии Началовой, композитора и продюсера Виктора Началова, госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
С коронавирусом госпитализирован отец Юлии Началовой
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Известно, что несколько дней назад 64-летний музыкант пожаловался на симптомы коронавирусной инфекции: высокая температура, слабость и кашель. Началову был проведен ПЦР-тест, который показал положительный результат. Его доставили в московскую больницу с 94-процентной сатурацией. Врачи оценивают состояние мужчины как среднетяжелое.

Виктор Началов — российский композитор и аранжировщик. До 2019 года он продюсировал свою дочь-певицу. Исполнительница скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности в 38 лет.

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