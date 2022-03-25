Согласно информации с прямого эфира рэперу удалось собрать более 53 тысяч долларов.
Зал O2 Shepherd’s Bush Empire забит полностью, передает корреспондент BBC. Абсолютное большинство людей в аудитории — русскоязычные. Толпа скандирует: “Нет войне!”. У многих — флаги Украины.
“Русские против войны в огромном количестве. И не просто против войны, а против этой, сука, войны”, — сказал Оксимирон в начале вечера.
А вот полная запись концерта. Осторожно: присутствует ненормативная лексика!
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт об исчезновении Шойгу: у него мог быть секретный план, который не понравился Путину
Обозреватель Марюс Лауринавичюс убежден в том, что...
Вице-министр: в подвалах и на цокольных этажах могут спрятаться 10% жителей страны
Вице-министр внутренних дел Литвы Виталий Дмитриев...
Для прибывающих в столицу Литвы украинцев - программа BeFriend Vilnius: как это работает
"Переезд в другую страну часто может быть очень сложным...
Та самая Марина Овсянникова: "Какая предательница? Большего патриота, чем я не найти"
На бывшую сотрудницу Первого канала Марину...
На перроне Вильнюсского вокзала – выставка с целью привлечь внимание россиян к войне
На перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала в...