"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - сообщил Ринкевич на своей странице в Facebook.

Ранее Николай Басков в социальной сети Instagram выразил поддержку вторжению России в Украину, заявив, что российская "операция полностью соответствует международному праву". Артист считает введению российских войск в Украину самообороной, заявив, что Запад хочет вторгнуться в Россию.