Российская певица Наташа Королева не будет участвовать в "Славянском базаре"

Первоначально Наташа Королева планировала участвовать в фестивале. Об этом 30 марта со ссылкой на официальный сайт форума писала «Российская газета». В памяти Google также сохранилась информация о том, что Королева была заявлена как участница концерта «Золотой хит», который состоится 17 июля.

Но по состоянию на сегодня, 6 апреля, имя певицы не упоминается в списке участников этого концерта на сайте фестиваля.

Ранее пользователи из Беларуси стали активно комментировать социальные сети Наташи Королевой. Они просили ее не приезжать на фестиваль в данный момент.

— Поддержите мирных белорусов, каждый день борющихся за свою свободу и жизнь!!! Спасибо, ждем вас в свободной Беларуси, — написала одна из них.

В ответ администратор группы оставила следующее сообщение: «Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте».

Кто отказался?

Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка.

После того как появилась программа фестиваля, витебляне и жители других городов Беларуси стали писать артистам в соцсетях и просить их не приезжать на «Славянский базар» — в связи с политическим кризисом в Беларуси.