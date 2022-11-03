«Этот фантастический экспонат королевской истории представлен в изумрудном цвете с кожаным салоном. Первым владельцем была Ее Величество королева Елизавета II», – говорится на сайте аукционного дома.
Пробег королевского Jaguar X-Type составляет менее 75 000 миль (примерно 120 700 километров). Автомобиль оснащен люком на крыше, трехлитровым двигателем V6, электрическими стеклоподъемниками, функцией климат-контроля и автоматической коробкой передач.
Машина Елизаветы II выставлена на аукцион без резерва, следовательно, он будет продан независимо от предложенной цены. В таком случае автомобиль могут выкупить даже за один фунт. Однако из-за королевского происхождения конечная стоимость Jaguar X-Type может достигнуть как минимум пятизначного числа.
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