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Принадлежавший британской королеве Елизавете II Jaguar X-Type выставлен на аукцион. Торги пройдут 26 ноября в аукционном доме Historics Auctioneers в Mercedes World, находящемся в графстве Суррей. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Elžbieta II
Elžbieta II
© Vida Press

«Этот фантастический экспонат королевской истории представлен в изумрудном цвете с кожаным салоном. Первым владельцем была Ее Величество королева Елизавета II», – говорится на сайте аукционного дома.

Пробег королевского Jaguar X-Type составляет менее 75 000 миль (примерно 120 700 километров). Автомобиль оснащен люком на крыше, трехлитровым двигателем V6, электрическими стеклоподъемниками, функцией климат-контроля и автоматической коробкой передач.

Машина Елизаветы II выставлена на аукцион без резерва, следовательно, он будет продан независимо от предложенной цены. В таком случае автомобиль могут выкупить даже за один фунт. Однако из-за королевского происхождения конечная стоимость Jaguar X-Type может достигнуть как минимум пятизначного числа.

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