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Певица Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky стали родителями. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на близкие к паре источники. По информации таблоида, артистка родила мальчика ещё 13 мая в Лос-Анджелесе, однако имя малыша пока что неизвестно.
Rihanna
Rihanna
© Vida Press

Свою беременность Рианна рассекретила уже на поздних сроках. Вместе со своим бойфрендом певица приняла участие в фотосессии-прогулке, выставив напоказ округлившийся голый живот.

После этого артистка уже не стремилась прикрывать его даже тканью, создав модный тренд на голый живот для беременных. Его с радостью подхватили как глянцевые издания, так и селебрити. К примеру, не так давно беременная супермодель Адриана Лима появилась на подиуме с голым животом.

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