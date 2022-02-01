О том, что у исполнительницы родится ребенок, стало известно после публикации ее свежих фотографий. На прошедших выходных ее засняли вместе с музыкантом во время прогулки по Гарлему. Рианна шла по улице в розовой куртке и джинсах, оголив округлившийся живот. Сама исполнительница пока никак не комментировала свою беременность.
Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky появились в январе 2020 года. Тогда певицу, расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом, когда оба направлялись в один из отелей Нью-Йорка.
Исполнители познакомились в 2013 году во время съемок в клипе рэпера Fashion Killa.
В мае 2021 года A$AP Rocky впервые высказался о романе с певицей. "Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других", — заявил музыкант. Тогда он добавил, что готов к детям.
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