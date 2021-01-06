aA
Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию. Об этом сообщает TMZ.
Dr. Dre/ Foto: Vida Press ir Twitter
Dr. Dre/ Foto: Vida Press ir Twitter

55-летнего музыканта госпитализировали в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Тем не менее, источники издания утверждают, что врачи пока не могут понять, что вызвало кровотечение.

Доктор Дре участвует в тяжелом бракоразводном процессе. Его бывшая жена Николь требует от рэпера два миллиона долларов в месяц и 5 миллионов долларов на оплату услуг адвоката. Дре утверждает, что и так оплачивает все ее расходы, а гонорары адвокату считает возмутительными, поскольку юристы работали над этим делом всего несколько месяцев.

Пара находилась в браке 24 года. В браке у пары родились два ребенка, которые уже достигли совершеннолетия.

Состояние 55-летнего Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов. Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A. После ее распада в 1990-х он начал сольную карьеру, а также основал собственный лейбл Aftermath Entertainment. В 2018 году Доктор Дре вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов в мире по версии Forbes.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Lenta.ru

TOP новостей

Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (86)

Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...

Премьер-министр Литвы о подсчете смертей НЦОЗ: не знаю, можно ли скомпрометировать себя еще больше (8)

Во время дискуссии об управлении пандемии...

Весть из президентского дворца: возможно, пик заболеваемости коронавирусом в Литве уже пройден (22)

"Есть обнадеживающие вести о том, что пик пандемии у нас...

В Литве выявлено 2717 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек (19)

В Литве за минувшие сутки диагностированы 2717 новых...

ESO: у некоторых потребителей электроэнергии изменится код клиента

Либерализация рынка электроэнергии в Литве...