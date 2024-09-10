"Путь к исцелению от рака очень сложный". Принцесса Уэльская закончила курс химиотерапии

„Лето близится к концу, и я не могу описать, какое это облегчение наконец-то закончить курс химиотерапии, — сказала принцесса Уэльская в обращении, опубликованном ее пресс-службой. — Последние девять месяцев были невероятно трудными для нашей семьи. Привычная жизнь может измениться в один момент, и нам надо было найти способ пройти сквозь этот шторм“.

Сообщается, что до конца этого года Кейт примет участие в ряде общественных мероприятий.

Кенсингтонский дворец также выпустил домашний видеоролик всей семьи — Кейт, Уильяма и троих детей, — снятый в Норфолке, где у королевской семьи есть резиденция в Сандрингемском дворце.