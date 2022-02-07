Издание вышло в конце ноября, но обратило на себя пристальное внимание не только читателей, но и СМИ только сейчас. Назревает скандал, уверены российские таблоиды. Впрочем, кое-кого певица вспоминает и добрым словом. В социальных сетях уже можно найти множество цитат из книги Понаровской, посвященных артистам, и современному шоу-бизнесу в целом:

Алла Пугачева

Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шэрон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке.

Пугачева такая достаточно расчетливая мадам. Тогда она еще не была в той степени популярности, когда начала со мной спиной разговаривать.

Мне смешно, когда она ко мне на съемке вдруг подходит и говорит: "О, а это кто?.. Это Лайма Вайкуле?" Я спокойно отвечаю, что нет. А она продолжает: "О, а у нее голубая кровь?" Я говорю, что не без этого... С тех пор у нас параллели.

Игорь Крутой

У меня создается такое ощущение, что Крутой брал в свой центр людей, которые просто давали ему возможность заработать. И все, не более того. Я не знаю ни одного артиста, которого бы он раскрутил, кроме Хворостовского, но тот раскрутил Крутого сам еще больше.

Лариса Долина

...с образованием три с половиной курса Гнесинского заочного - причем не высшего учебного заведения, а училища! - сейчас профессор, завкафедрой вокала в Институте культуры. Не позор разве?

Елена Проклова

Все правда, со мной то же самое бывало. Я не хочу эти имена называть, потому, что они старше меня лет на 20. Но такие случаи были, они абсолютно реальные, и я это подтверждаю.

Яак Йоала

Мы с ним интересовались музыкой, а те советские артисты, которые ездили на гастроли, - тряпками. Они могли опоздать на репетицию, потому что у них был шопинг. Целыми днями ходили по магазинам и все время что-то покупали. Мы не брали с собой палки с колбасой и не варили в биде куриный бульон из пакетов.

Сосо Павлиашвили

И это была любовь, да! Взаимная, очень чистая и красивая. Он был очень сильно влюблен. В тот момент я как раз собиралась выйти замуж за иностранца и уехать из страны, но он меня остановил и продлил мне жизнь в музыке.

Современный шоу-бизнес

Там творится бешенство - бешенство достатка и показухи. Откуда это нищебродское стремление зваться королями? Нельзя стать королем без династии!

Этим людям неинтересно ничего, кроме их собственных персон. Мне даже кажется, что если бы они могли целовать себя во все места, они бы это делали.



