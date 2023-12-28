Провайдер заблокировал сайт Филиппа Киркорова

Киркоров и другие участники "голой вечеринки" извинились

Власти утверждают, что после проверки полиции и Роспотребнадзора выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась там без лицензии. Самой Ивлеевой после мероприятия заинтересовались налоговые органы. Кроме того, против Анастасии Ивлеевой подан искна 1 млрд рублей, от нее требуют отправить деньги в пользу российских военнослужащих, воюющих против Украины .

Киркоров 26 декабря извинился за участие в мероприятии, заявив, что он "зашел не в ту дверь" и что "не знал о характере событий", но, поняв, якобы быстро ушел оттуда. Тем не менее, записи с его участием удалили из новогодних шоу на российских телеканалах, а также из постера новогодней комедии "Иван Васильевич меняет все". Извинения принесли и другие участники вечеринки. Тем временем многие российские ТВ-каналы, а также другие медиа- и рекламные компании заморозили контракты с этими артистами.