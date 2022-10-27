Артист находится под подпиской о невыезде. По информации агентства, разбирательство касается конфликта в караоке-клубе в центре Москвы. Витас распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей.
22 октября пострадавший обратился в полицию. По данным "Московского комсомольца", после инцидента мужчине понадобилась медицинская помощь — у него зафиксировали химический ожог глаз.
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