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Певец Витас стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Atlikėjas Vitas
Atlikėjas Vitas
© Instagram

Артист находится под подпиской о невыезде. По информации агентства, разбирательство касается конфликта в караоке-клубе в центре Москвы. Витас распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей.

22 октября пострадавший обратился в полицию. По данным "Московского комсомольца", после инцидента мужчине понадобилась медицинская помощь — у него зафиксировали химический ожог глаз.

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snob.ru
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