Артист находится под подпиской о невыезде. По информации агентства, разбирательство касается конфликта в караоке-клубе в центре Москвы. Витас распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей.

22 октября пострадавший обратился в полицию. По данным "Московского комсомольца", после инцидента мужчине понадобилась медицинская помощь — у него зафиксировали химический ожог глаз.