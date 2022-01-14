Как сообщил Telegram-канал MASH, речь идет о квартире площадью 615 квадратных метров на Арбате. Общая стоимость ремонта составила 365 тыс. евро. Взяв аванс, строители работ не проводили. Но при этом они вернули Киркорову только половину заплаченных им денег.
Чтобы взыскать оставшуюся сумму, певец обратился в суд с исковым заявлением. Его интересы представляет адвокат Александр Добровинский.
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