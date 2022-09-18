Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели».
16 сентября Минюст объявил Максима Галкина, который критиковал власти РФ за нападение на Украину, «иностранным агентом». По мнению ведомства, артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины.
Алла Пугачева, в отличие от Галкина, после начала вторжения России в Украину воздерживалась от публичных высказываний по поводу войны. После начала войны сообщалось, что пара покинула Россию. В августе стало известно о возвращении Пугачевой в РФ; Максим Галкин остается за границей, выступая с концертами.
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