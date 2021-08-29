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Любитель богатых дам Прохор Шаляпин нашел себе жену по возрасту, — радуется Woman. По информации прессы, артист женился на Татьяне Клаудии Дэвис, которая старше его всего на 5 лет.
Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней канадской миллионерше
© Itar-Tass / Scanpix

Эффектная блондинка — гражданка Канады, владеет сетью адвокатских компаний. Из России она переехала вместе с родителями в начале 1990-х, и ее семья смогла подняться и сколотить внушительное состояние.

“КП” сообщает, что роскошная свадьба прошла в Лас-Вегасе, в дорогущем отеле Wynn. Говорят, что клуб, куда и пригласили гостей, полностью был закрыт под мероприятие. На торжество возлюбленные потратили около 15 млн рублей.

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После выездной регистрации Шаляпин исполнил для канадских друзей новоиспеченной супруги в караоке много русских песен, как народных, так и старых хитов из репертуара Верки Сердючки и Юры Шатунова.

Для Дэвис брак с Прохором стал первым, а вот российский артист и бывший участник “Фабрики звезд” уже был женат. Как он сам признавался, впервые он женился в 18 лет на женщине старше себя. О его втором браке с Ларисой Копенкиной, которая годилась Шаляпину в матери, говорила вся страна. Это была настоящая трагикомедия.

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Однако затем чувства вспыхнули по-настоящему.

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