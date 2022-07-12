Землю в Латвии артист приобрел в 2010 году, а спустя год там уже стоял дом - строительство особняка, согласно СМИ, обошлось в 200 тысяч евро. Строили его, как рассказывал Светлаков, местные строители. В нем Светлаков с женой Антониной и детьми жил с мая по сентябрь. Сейчас этот дом актер продал. Об этом он сообщил в социальных сетях.

В двухэтажном доме несколько спален, просторная кухня, совмещенная с гостиной и терраса для посиделок на открытом воздухе.

У актера, как пишут таблоиды, есть и другая недвижимость - в России. Это дом в Подмосковье и несколько квартир в Москве.