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Российский актер и юморист Сергей Светлаков продал дом в Юрмале, где он с семьей проводил лето в последние 10 лет.
Sergejus Svetlakovas
Sergejus Svetlakovas
© Vida Press

Землю в Латвии артист приобрел в 2010 году, а спустя год там уже стоял дом - строительство особняка, согласно СМИ, обошлось в 200 тысяч евро. Строили его, как рассказывал Светлаков, местные строители. В нем Светлаков с женой Антониной и детьми жил с мая по сентябрь. Сейчас этот дом актер продал. Об этом он сообщил в социальных сетях.

В двухэтажном доме несколько спален, просторная кухня, совмещенная с гостиной и терраса для посиделок на открытом воздухе.

У актера, как пишут таблоиды, есть и другая недвижимость - в России. Это дом в Подмосковье и несколько квартир в Москве.

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