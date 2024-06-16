Принцесса Уэльская Кэтрин впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она проходит лечение от рака

Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.

„Впереди еще долгий путь“, — сказала она.

Накануне принцесса Уэльская сообщила , что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.

Кейт вместе с другими членами королевской семьи принимала парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.

Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III (его настоящий день рождения 14 ноября).

„Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена“, — призналась она.

Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают „хорошие дни“ и „плохие дни“.

„Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится“, — пояснила она.

„Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму“, — продолжила Кейт.