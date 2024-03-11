Принцесса Уэльская извинилась за "недоразумение" с фотографиями ко Дню матери

В заявлении, опубликованном в социальных сетях Кенсингтонского дворца, Кейт написала: «Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хочу принести свои извинения за недоразумение, вызванное опубликованным вчера семейным снимком».

Это был первый официальный снимок Кейт, опубликованный Кенсингтонским дворцом после перенесенной ею в январе абдоминальной операции.

Снимок сопровождался поздравлением с Днем матери, а также благодарностью от принцессы за поддержку. «Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев», — было сказано в сообщении.

На фото, которое сделал ее муж принц Уильям на этой неделе, Кейт запечатлена в окружении троих их детей — десятилетнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи.