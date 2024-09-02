Принцесса Норвежская Марта Луиза вышла замуж за американского шамана

С тех пор пара подверглась критике со стороны дворца и членов парламента Норвегии за увязывание коммерческой деятельности с королевским статусом принцессы.

„Многие норвежцы обеспокоены тем, что она использует свои королевские связи, чтобы зарабатывать деньги“, — сказала Скреде, добавив, что некоторые считают это проявлением „неуважения“ к королю Харальду.

Принцесса Марта Луиза в прошлом утверждала, что является ясновидящей, а до 2018 года руководила школой, в которой, по ее словам, учеников учили „творить чудеса“ и разговаривать с ангелами. Верретт про себя говорит, что он последний из шести поколений шаманов, а однажды сказал, что умер на 4 минуты и 25 секунд.