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Между принцами Чарльзом, Уильямом и Гарри состоялась частная беседа спустя два часа после похорон герцога Эдинбургского Филиппа в субботу, 17 апреля. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники, близкие к британской королевской семье.
Princas Williamas ir princas Harry
Princas Williamas ir princas Harry
© Scanpix / Reuters

Это первый разговор между отцом и сыновьями с тех пор, как супруга принца Гарри Меган Маркл дала скандальное интервью американской телеведущей Опре Унфри, в котором она рассказала, что в королевской семье якобы беспокоились из-за цвета кожи ее, тогда еще нерожденного сына Арчи.

По словам источников, принц Филипп хотел, чтобы соответствующий разговор состоялся. Его сын и внуки переговорили вдали от камер, в Виндзорском замке. Это породило у многих надежду на то, что семья наконец воссоединится, а герцог Сассекский Гарри останется в Великобритании и отметит 21 апреля 95-летие бабушки, королевы Елизаветы II.

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Кроме того, по словам собеседника издания, Гарри также может присоединиться к старшему брату во время открытия мемориального памятника их матери принцессе Диане в Кенсингтонском дворце.

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского, принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре в субботу, 17 апреля. После смерти королевы останки ее супруга перенесут к той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895-1952), его супруга, а также младшая сестра ее Величества принцесса Маргарет (1930-2002).

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Gazeta.ru
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