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Принц Гарри связался со своим отцом, принцем Чарльзом, чтобы "провести секретные переговоры", пытаясь уладить их разногласия в преддверии платинового юбилея королевы. Об этом пишет The Sun.
Princas Harry ir princas Charlesas
Princas Harry ir princas Charlesas
© AFP / Scanpix

Платиновый юбилей Елизаветы II будет отмечаться в июне 2022 года в Великобритании в ознаменование 70-летия восшествия королевы на престол.

"В отношениях между Гарри и Чарльзом наступила определенная оттепель. Они в гораздо лучших отношениях, имеют дружеские беседы и совершают видеозвонки... Есть ощущение, что Гарри возвращается в свой круг и хочет быть ближе к своей семье", — заявил источник газеты.

Еще перед Рождеством принц Чарльз предлагал Меган Маркл и принцу Гарри приехать с визитом в Великобританию, чтобы у него впервые появилась возможность увидеть дочь герцогов Лилибет. Однако приезд герцогов Сассекских ставят под сомнение из-за спора о госохране.

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Gazeta.ru
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