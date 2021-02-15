"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган.
Пара опубликовала черно-белую фотографию, на которой они изображены лежащими под деревом, при этом Меган держит руку на явно выдающемся животе, а Гарри гладит ее по голове.
Первому сыну Меган и Гарри, Арчи, в мае исполнится два года.
Осенью Меган рассказала, как пережила выкидыш, что стало для нее огромной потерей.
В январе прошлого года Меган и Гарри решили отойти от исполнения официальных обязанностей членов британской королевской семьи, они переехали в Калифорнию. Одной из причин их решения уехать из Великобритании было желание избежать пристального внимания желтой прессы.
Гарри и Меган больше не могут пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним уже не обращаются "Ваше королевское высочество".
При этом они остаются герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохраняет титул принца, который достался ему при рождении. По этой причине второй ребенок Гарри и Меган будет восьмым в очереди претендентов на британский трон - после принца Чарльза, принца Уильяма, детей Уильяма (Принца Джорджа, принцессы Шарлотты и Принца Луи), самого Гарри и его первенца Арчи.
"Почти непереносимое горе"
В ноябре в статье для газеты New York Times Меган рассказала, что летом у нее случился выкидыш. Она описала, как, меняя подгузник Арчи, почувствовала резкую боль и упала на пол.
"Сжимая в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго", - написала Меган. Она также рассказала, как после этого оказалась в больнице.
"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне".
В своей статье Меган добавила, что решила поделиться своим печальным опытом, чтобы привлечь внимание к мало освещаемой проблеме. "Потеря ребенка означает почти непереносимое горе. Это чувствуют очень многие, но говорят об этом совсем мало", - объяснила она.
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