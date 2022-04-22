aA
Все концерты группы «Машина времени» в России были отменены, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя группы.
Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
© RIA / Scanpix

Макаревич прокомментировал отмену тура ещё 20 апреля в своих соцсетях. “История отмен концертов “Машины времени” в родной стране — длинная”, — сказал он, вспомнив, как концерты группы отменяли в конце 1970-х, в начале 1982 и после 2014 года. “Давно живём. Будем жить дальше”, — написал он, выразив сожаление поклонникам группы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
Статьи по теме:

"Ну что, началось? Мои поздравления". Как известные россияне отреагировали на действия Путина "Наша старушка очень плоха, но напоследок вошла в буйную фазу" (34)

В понедельник президент России Владимир Путин...

TOP новостей

Atkovotas Hostomelis Atkovotas Hostomelis

В освобожденный Гостомель возвращаются жители: действия оккупантов запечатлены на видео

Попробуйте себе представить: в ваш дом врываются...

Вильнюс и Каунас сообщают об окончании отопительного сезона

Вильнюсский муниципалитет сообщает об окончании...

Karas Ukrainoje

Война в Украине. Украинский генштаб: россияне пробиваются на юг и запад от Изюма

Война в Украине продолжается почти 2 месяца. Российские...

Kišiniovas Kišiniovas Kišiniovas

Самая бедная столица Европы: как в Литве 30 лет назад

Если вы думаете, что политики в Литве плохие, значит, вы...

Президент Литвы после встречи с главой МИД Германии: военная помощь Украине должна быть быстрой и эффективной

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с...