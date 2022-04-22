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Все концерты группы «Машина времени» в России были отменены, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя группы.
Макаревич прокомментировал отмену тура ещё 20 апреля в своих соцсетях. “История отмен концертов “Машины времени” в родной стране — длинная”, — сказал он, вспомнив, как концерты группы отменяли в конце 1970-х, в начале 1982 и после 2014 года. “Давно живём. Будем жить дальше”, — написал он, выразив сожаление поклонникам группы.
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