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За жизнью знаменитостей постоянно следят люди по всему миру. Неудивительно, что факты биографии известных актеров и музыкантов зачастую превращаются в миф. Но когда речь заходит о смерти звезд, почвы для спекуляций и вымысла предостаточно. Многие загадочные смерти до сих пор не раскрыты, но разговоры об этом продолжаются по сей день. В подборке — трагическая смерть принцессы Дианы, гибель Натали Вуд, жестокое убийство Элизабет Шорт и другие до сих пор нераскрытые смерти мировых знаменитостей.
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- 1. При странных обстоятельствах. 10 знаменитостей, чья гибель до сих пор окутана тайной
- 2. Натали Вуд
- 3. Хит Леджер
- 4. Мэрилин Монро
- 5. Джек Нэнс
- 6. Диана, принцесса Уэльская
- 7. Джими Хендрикс
- 8. Стив Ирвин
- 9. Тупак Шакур
- 10. The Notorious B.I.G.
- 11. Элизабет Шорт
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