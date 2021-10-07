aA
За жизнью знаменитостей постоянно следят люди по всему миру. Неудивительно, что факты биографии известных актеров и музыкантов зачастую превращаются в миф. Но когда речь заходит о смерти звезд, почвы для спекуляций и вымысла предостаточно. Многие загадочные смерти до сих пор не раскрыты, но разговоры об этом продолжаются по сей день. В подборке — трагическая смерть принцессы Дианы, гибель Натали Вуд, жестокое убийство Элизабет Шорт и другие до сих пор нераскрытые смерти мировых знаменитостей.
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
© Scanpix
1 11
Натали Вуд

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: закрывать школы и ограничивать движение пока не планируется (13)

Правительство Литвы 6 октября одобрило выплату...

"Delfi. Главное": куда и почему растут цены в Литве, и каким может быть будущее Беларуси? (12)

В чем причина стремительного роста цен на...

Литва все глубже погружается в черную зону (14)

В Литве за последние сутки снова зафиксировано больше...

Женщина с симптомами воспаления пыталась попасть к врачу, ответ регистратора ее удивил (70)

Жительница Вильнюса Даля почувствовала боль в животе....

Исследование: в сентябре корзина самых дешевых продуктов питания в Литве подорожала (7)

Корзина самых дешевых продуктов в Литве в сентябре...