При странных обстоятельствах. 10 знаменитостей, чья гибель до сих пор окутана тайной

Скопировать ссылку При странных обстоятельствах. 10 знаменитостей, чья гибель до сих пор окутана тайной

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За жизнью знаменитостей постоянно следят люди по всему миру. Неудивительно, что факты биографии известных актеров и музыкантов зачастую превращаются в миф. Но когда речь заходит о смерти звезд, почвы для спекуляций и вымысла предостаточно. Многие загадочные смерти до сих пор не раскрыты, но разговоры об этом продолжаются по сей день. В подборке — трагическая смерть принцессы Дианы, гибель Натали Вуд, жестокое убийство Элизабет Шорт и другие до сих пор нераскрытые смерти мировых знаменитостей.