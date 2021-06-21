Представительница МакSим: певица по-прежнему находится в искусственной коме. Ей промывают легкие

«Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», — рассказала Богушевская.

МакSим госпитализировали 15 июня с высокой температурой и симптомами простуды. За несколько дней до этого она выступала на концерте в Казани с температурой 39 градусов. Певица написала в инстаграме, что у нее 40-процентное поражение легких, но тест на коронавирус показал отрицательный результат.

По словам представительницы МакSим, певице диагностировали пневмонию, и врачи подозревают, что у нее COVID-19. 19 июня стало известно, что исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. «Насыщение кислородом в крови [певицы] достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — рассказала представительница МакSим.

Она отметила, что МакSим будет находиться в коме, предположительно, несколько дней. «Врач дает достаточно позитивный прогноз, то есть это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания», — объяснила она.