Правда ли, что Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид из-за ее пропалестинской позиции?

Американская супермодель нидерландо-палестинского происхождения Белла Хадид много лет последовательно выступает в поддержку движения за свободу Палестины. Например, в 2017 году она опубликовала в Instagram пост, где выразила сожаление по поводу признания Иерусалима столицей Израиля Дональдом Трампом, исполнявшим тогда обязанности президента США. В 2022 году она рассказывала в интервью подкасту REP, что ее позиция по этому вопросу стоила ей нескольких рекламных контрактов и даже отношений с близкими друзьями.
"Проверено" не удалось найти на сайте или в аккаунтах Dior в соцсетях какие-либо официальные заявления об атаке ХАМАС и последовавшей за ней реакции Израиля, поэтому нет никаких оснований считать, что модный дом однозначно поддерживает одну из сторон конфликта. Белла Хадид работала с Dior с 2016 года, и ее более ранние пропалестинские выступления никак не мешали ей быть амбассадором этого бренда.
Судя по инстаграму модели, сотрудничество Хадид и Dior прекратилось задолго до октября 2023 года — еще в марте того же года она сообщила, что начала сотрудничество с брендом Charlotte Tilbury Beauty. Официальных заявлений об уходе Хадид из французского дома моды не последовало, однако бьюти-журналисты предполагали, что вряд ли модель сможет сотрудничать с обеими компаниями сразу. И действительно, после объявления о работе с Charlotte Tilbury Beauty в аккаунте супермодели в Instagram не появилось ни одного фото с рекламой Dior, так же как и в аккаунтах бренда не было снимков или видео с участием Хадид. Более того, информагентство Associated Press сообщает со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, что партнерство Хадид и Dior закончилось еще раньше — в марте 2022 года — по коммерческим причинам.
Слухи о том, что Dior заменил Хадид на израильтянку Май Тагер, появились после публикации в начале ноября 2023 года видео новой праздничной рекламной кампании модного дома, где среди прочих моделей снялась и Тагер. Однако говорить о том, что она заменила Хадид в модном доме, было бы некорректно, так как Тагер сотрудничала с Dior и до октября 2023 года, например участвовала в новогодней рекламе бренда годом ранее. Впрочем, стоит отметить, что участие Тагер в обоих роликах довольно эпизодическое, ведущая роль и в том, и в другом видео досталась модели и актрисе Ане Тейлор-Джой. Хадид же в новогодней рекламе 2022 года, как и год спустя, не было.
Отметим, что слухи об увольнении Беллы Хадид из Dior из-за пропалестинских высказываний возникают не впервые. Так, в мае 2021 года в интернете также разошлась новость о разрыве контракта с супермоделью из-за ее участия в акции в поддержку Палестины. Однако Хадид представляла бренд еще почти год.
Таким образом, Dior не увольнял Хадид из-за ее пропалестинской позиции — к моменту публикации заявления, якобы ставшего причиной разрыва контракта с ней, она уже более полугода работала с другим брендом, а по сообщениям осведомленных источников, ее контракт с Dior закончился еще годом ранее. Это не первое публичное выступление супермодели в поддержку Палестины, что ранее не мешало ей сотрудничать с модным домом. Израильская модель Май Тагер, которой якобы заменили Хадид, работала с Dior и ранее, она снималась в их рекламных роликах более чем за год до событий октября 2023 года и соответствующего высказывания Хадид.
Вердикт: Неправда