"Положение бедственное": приятель Сергея Зверева рассказал о нищете стилиста

Известно, что у Зверева есть сеть салонов. Но долгое время они были закрыты из-за коронавирусных ограничений. Недавно их смягчили, но нанесенный урон бизнесу стилист пока никак не может компенсировать. «Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», - утверждает знакомый звезды.

Недавно Зверев сообщал, что раздумывает над тем, чтобы стать депутатом Госдумы. Большой резонанс вызвало его выступление в защиту Байкала. «Есть такие предложения и пожелания со всех концов света. «Вам пора баллотироваться в Госдуму». Я, конечно, стал задумываться», - писал стилист.