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Приятель стилиста Сергея Зверева рассказал Popcake, что у известного парикмахера и телеведущего в жизни наступил трудный период. Это связано с отсутствием гастролей. Заработки Зверева сильно сократились, он живет на сбережения, и даже на красных дорожках на различных мероприятиях в старых нарядах.
"Положение бедственное": приятель Сергея Зверева рассказал о нищете стилиста
© RIA/Scanpix

Известно, что у Зверева есть сеть салонов. Но долгое время они были закрыты из-за коронавирусных ограничений. Недавно их смягчили, но нанесенный урон бизнесу стилист пока никак не может компенсировать. «Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», - утверждает знакомый звезды.

Недавно Зверев сообщал, что раздумывает над тем, чтобы стать депутатом Госдумы. Большой резонанс вызвало его выступление в защиту Байкала. «Есть такие предложения и пожелания со всех концов света. «Вам пора баллотироваться в Госдуму». Я, конечно, стал задумываться», - писал стилист.

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MK.ru
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