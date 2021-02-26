Агенты ФБР выясняют, носило ли похищение политический характер и было ли связано с тем, что певица выступала на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года. "Леди Гага — знаменитость, но также она пела на инаугурации Джо Байдена, что выводит дело на новый уровень", — говорит знакомый с ходом расследования источник.
На выгульщика французских бульдогов артистки Райана Фишера напали 25 февраля. Двух из животных украли, третьему удалось сбежать. Позже в СМИ появилась информация о том, что за собак потребовали выкуп в размере $500 тыс.
Леди Гага заявила, что может выплатить такую сумму за возвращение питомцев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве зафиксирован случай смерти привитого от COVID-19 мужчины: с вакциной это не связано (4)
Литовская служба контроля лекарств (ЛСКЛ) получила...
Самое распространенное нарушение карантина – контакты разных семей – остается в силе (42)
Правительство Литвы 24 февраля продлило карантин еще...
В Каунасе открыт крупнейший центр вакцинации в Литве (13)
В каунасской ледовой арене открылся центр вакцинации...
Avia Solutions Group называет "охотой на ведьм" блокировку ее инвестиций в Вильнюсе (1)
Группа предприятий авиационных услуг Avia Solutions Group...
В выходные дни в Литве прогнозируют небольшое похолодание
25 февраля в Литве был установлен очередной...