Напомним, что еще в феврале, то есть фактически сразу после нападения России на Украину, Максим Галкин вместе с детьми и супругой уехал в Израиль. До недавнего времени звездная пара жила в Кесарии.

Но на днях Пугачеву вместе с детьми встретили в Юрмале. Достоверно неизвестно, когда семья покинула Израиль.

В российских СМИ появилась информация, что примадонна приехала в Юрмалу без супруга.

Напомним, что в первой половине августа Максим Галкин даст несколько концертов в Латвии.