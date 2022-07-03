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На днях Аллу Пугачеву заметили на юрмальском пляже. Примадонна вместе с детьми спокойно прогуливалась по городу.
Ala Pugačiova su šeima
Ala Pugačiova su šeima
© Instagram

Напомним, что еще в феврале, то есть фактически сразу после нападения России на Украину, Максим Галкин вместе с детьми и супругой уехал в Израиль. До недавнего времени звездная пара жила в Кесарии.

Но на днях Пугачеву вместе с детьми встретили в Юрмале. Достоверно неизвестно, когда семья покинула Израиль.

В российских СМИ появилась информация, что примадонна приехала в Юрмалу без супруга.

Напомним, что в первой половине августа Максим Галкин даст несколько концертов в Латвии.

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