Пока в России думали, что делать с Пугачевой, она уехала в Латвию

 
Медуза
Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
ФОТО: Instagram

Певица Алла Пугачева, вернувшаяся в Россию из Израиля в начале ноября, уже уехала в Латвию — ее муж Максим Галкин опубликовал их совместное фото, сделанное в латвийском городе Сигулда.

Об отъезде певицы пишут многие российские СМИ. В то же время концертный директор певицы Елена Чупракова заявила изданию "Подъем", что не может комментировать эту информацию. "Вы не верите Максиму Галкину?", — добавила она.

Алла Пугачева покинула Россию вскоре после того, как Максима Галкина объявили "иностранным агентом". Тогда же певица опубликовала пост в поддержку мужа, попросив и ее зачислить "в ряды иноагентов своей любимой страны".

В начале ноября российские СМИ сообщили, что Пугачева вернулась в Россию. В частности, РИА Новости и телеграм-канал Baza писали, что певица въехала в РФ через погранпереход в Псковской области, граничащей с Латвией, Эстонией и Беларусью.

Приезд Пугачевой прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что любой "добропорядочный и законопослушный" гражданин России "может свободно возвращаться на свою родину и так же свободно ее покидать". Доносились и более радикальные призывы. Например, активисты движения "Зов народа" потребовали задержать и допросить певицу на предмет ее участия в финансировании ВСУ Впрочем, "зов народа" правоохранительными органами услышан не был.

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