Поддержавший войну Олег Газманов опозорился из-за концерта в Херсоне

В своем Twitter Газманов рассказал, что должен был приехать в Херсон с концертом "Россия здесь навсегда" 13 ноября. Но этого не случилось якобы из-за плохой продажи билетов. Он уточнил, что с ним такое впервые.

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На самом деле за два дня до его концерта ВСУ освободили Херсон и подняли там украинский флаг.

Реакция сети на заявление Олега Газманова



"Газманов анонсировал выступления в Xарьковской области - Xарьковская область освобождена, концерт отменен. Анонсировал концерт в Xерсоне - Xeрсон освобожден, концерт отменен. Требуем проведения концерта в Крыму"

"А вот билеты на концерт к Кобзону хорошо продаются"

"Приходит одним прекрасным утром Газманов на Красную площадь. Глядь, а там Любэ, Гагарина, Басков и остальные продажные мрази поют "Ой, у лузi червона калина"! И ноги его сами пустились в пляс"

"Олег "Обиженка на отмену концертов в украинском Херсоне" Газманов"

"Олег Газманов грустит, что в Херсоне на него нахерсонили"



Позиция Олега Газманова относительно войны в Украине



Олег Газманов не только поддержал действия Кремля, но и активно ездил в оккупированный Донецк и давал там концерты. А с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег стал патриотом России еще с большим рвением.

Говорят, что артист даже по-тихому подался на гражданство Израиля и уже паковал чемоданы, но Святая земля представителя российской эстрады не приняла. Также Газманову было отказано в посещении Литвы и Латвии, а в Украине суд вообще заочно арестовал российского певца по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.