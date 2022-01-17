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Журналисты, предвкушающие громкий раздел наследства Александра Градского, вряд ли ожидали, что начнется он куда громче, чем они грезили в самых смелых фантазиях. В подмосковном Наро-Фоминске ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Злоумышленники похитили у неё 100 млн рублей (примерно 1,15 млн евро), — сообщает телеграм-канал Mash.
Foto: Zirki.info
Foto: Zirki.info

В районе деревни Глаголево трое неизвестных подстроили ДТП с “Лексусом” Марины Коташенко, подсели в машину, начали угрожать оружием и заставили её ехать домой. Также она должна была предупредить, кто там находился, чтобы ушли. В доме была прислуга.

Преступники забрали 100 миллионов рублей наличными, сказали Коташенко подбросить их до станции “Апрелевка”. Там они пересели на белый “Мерседес” и скрылись. Женщина уже обратилась в полицию, злоумышленников разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”.

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