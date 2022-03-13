Ольга Бузова призналась, что со слезами покидает Instagram, в котором с конца 2012 года “делилась своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями”.
Бузова также похвасталась, что никогда не накручивала количество подписчиков и при этом сумела стать топ-персоной в рейтингах русскоязычного сегмента соцсети.
“И я горжусь, что в тот момент, когда у нас могут отнять то, что мы с вами создавали семь лет, мы являемся инстаграмом номер один в России и СНГ. Я говорила это много раз и сейчас хочу сказать еще! Я люблю вас, и благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении стольких лет”, — обратилась инстадива к подписчикам.
Напоследок Бузова добавила, что для связи в дальнейшем ее подписчики могут перейти в Telegram-канал, а также в соцсеть “ВКонтакте”, где она присутствует со школьных времен.
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