aA
Вчера Генпрокуратура РФ выступила с требованием к Роскомнадзору ограничить доступ к Instagram. Пользователям дали три дня на то, чтобы сохранить всё, что они выкладывали на всеобщее обозрение несколько лет. И теперь лента российских инстаграмщиков полна слёщ и печали.
Olga Buzova
Olga Buzova
© Itar-Tass / Scanpix

Ольга Бузова призналась, что со слезами покидает Instagram, в котором с конца 2012 года “делилась своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями”.

Бузова также похвасталась, что никогда не накручивала количество подписчиков и при этом сумела стать топ-персоной в рейтингах русскоязычного сегмента соцсети.

Статьи по теме:
Роскомназдор ограничит доступ к Instagram в России
СМИ сообщили об отъезде Ивана Урганта в Израиль, а шоумен сказал, что ухал в отпуск  (1)

“И я горжусь, что в тот момент, когда у нас могут отнять то, что мы с вами создавали семь лет, мы являемся инстаграмом номер один в России и СНГ. Я говорила это много раз и сейчас хочу сказать еще! Я люблю вас, и благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении стольких лет”, — обратилась инстадива к подписчикам.

Напоследок Бузова добавила, что для связи в дальнейшем ее подписчики могут перейти в Telegram-канал, а также в соцсеть “ВКонтакте”, где она присутствует со школьных времен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Бублик
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos šalis, kuri neuždarė dangaus Rusijai: nori sėdėti ant dviejų kėdžių, bet planas griūva jau dabar

Aivaras Vilutis

3 naujovės, kurios leis kurti namus lyg pasakose: augalai atstos lemputes

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Karo psichologas Jurgaitis: iš rusų karių matyti, kad informacinį psichologinį karą teroristinis režimas pralaimi ryškiai

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Seksologas – apie kokybiško sekso naudas ir 2 esminius vyro instinktus

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Gelminė Glemžaitė

Delfi Plius The Economist

Blėstanti iliuzija dėl Putino: Trumpo partija ima atsikvošėti

Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Kibininių tinklo šeimininkė Juškienė – apie iš pelenų prikeltą verslą, sunkvežimį želatinos ir dešrų bei 60 tortų

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar bute galima vykdyti gamybinę veiklą ir kaip į tai reaguoti kaimynams?

Статьи по теме:

ВИДЕО | Лолита смогла вывезти из Киева маму и дочь

Певица Лолита поделилась с поклонниками радостной...

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Kovo 12-oji Karas Ukrainoje. Kovo 12 Karas Ukrainoje. Kovo 12-oji Karas Ukrainoje. Kovo 12

Война в Украине. Советник Зеленского: Россия и Украина приближаются к компромиссу

Третью неделю на территории Украины продолжаются...

Реальность прибывающих в Литву военных беженцев из Украины: картина шокирующая

Количество военных беженцев из Украины в Литве...

Dmytro Kuleba, Sergejus Lavrovas Karas Ukrainoje. Kovo 12 Karas Ukrainoje. Kovo 12 Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

Историк о последствиях войны в Украине: такой катастрофы в отношениях не было со времён Второй мировой войны

Российская пропаганда не была бы такой успешной, если...

Украинские военные подорвали российскую систему залпового огня: перед этим передали благодарность литовцам

В субботу вечером украинские военные подорвали...

Президент Польши: применение Путиным химоружия даст НАТО зеленый свет "это изменит все правила игры"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО...