Певица МакSим пришла в себя

Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозной комы, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица смогла пообщаться с ними жестами, отмечается, что ее сознание ясно.
МакSим может сделать вдох самостоятельно, но для того, чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ — вспомогательную вентиляцию легких. Состояние певицы все еще стабильно тяжелое, но врачи рассчитывают, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.
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