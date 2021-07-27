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Находящаяся в реанимации певица МакSим пришла в себя, она разговаривает (правда, пока знаками) и находится в ясном сознании, передает телеграм-канал Mash.
Певица МакSим пришла в себя
© Instagram

Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозной комы, чтобы проверить, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица смогла пообщаться с ними жестами, отмечается, что ее сознание ясно.

МакSим может сделать вдох самостоятельно, но для того, чтобы дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ — вспомогательную вентиляцию легких. Состояние певицы все еще стабильно тяжелое, но врачи рассчитывают, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

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