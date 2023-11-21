Песни группы Агата Кристи "Моряк" и "Опиум для никого" признали пропагандой наркотиков

«Почти тридцать лет награда искала героя! «Моряк» и «Опиум для никого» наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — цитирует музыканта Чернин.

Брату музыканта Вадиму Самойлову, с которым они вместе создали группу «Агата Кристи», тоже принесли предупреждение, он рассказал об этом на концерте в Новосибирске 1 ноября.

Что именно говорилось в документах, было ли это решение суда или просто предупреждение – музыканты не уточнили.

В песнях упоминаются наркотики. Например, в песне «Моряк» есть такие слова:

«Вино и гашиш и Стамбул, и Париж,

Моряк, моряк, почему ты грустишь?

Возьми папиросу, хлопни винцаИ песенку спой про сундук мертвеца».

В песне «Опиум для никого» есть следующие строки:

«Я крашу губы гуталином, я обожаю черный цвет

И мой герой, он соткан весь из тонких запахов конфет

Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променадИ звезды светят мне красиво и симпатичен ад