Первая годовщина смерти Елизаветы II

«В первую годовщину со дня смерти Ее Величества и моего воцарения мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас», — сказал король.

Дворец также впервые обнародовал цветную фотографию королевы, сделанную в 1968 году фотографом Сесиль Битон в момент, когда королева позировала придворному портретисту.

На нем 42-летняя Елизавета стоит в мантии с Орденом подвязки — высшим рыцарским орденом Великобритании.

На голове у нее тиара под названием «Владимирская». Она перешла к Елизавете II по наследству, а первой ее владелицей была супруга великого князя Владимира, брата русского царя Александра III.

Елизавета II умерла 8 сентября прошлого года в возрасте 98 лет в ее шотландской резиденции Балморал.

За несколько месяцев до этого нация пышно отметила ее Платиновый юбилей – 70-летнее пребывание на троне.

Семья в молитве