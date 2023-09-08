Первая годовщина смерти Елизаветы II

«В первую годовщину со дня смерти Ее Величества и моего воцарения мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданное служение и все, что она значила для многих из нас», — сказал король.
Дворец также впервые обнародовал цветную фотографию королевы, сделанную в 1968 году фотографом Сесиль Битон в момент, когда королева позировала придворному портретисту.
На нем 42-летняя Елизавета стоит в мантии с Орденом подвязки — высшим рыцарским орденом Великобритании.
На голове у нее тиара под названием «Владимирская». Она перешла к Елизавете II по наследству, а первой ее владелицей была супруга великого князя Владимира, брата русского царя Александра III.
Елизавета II умерла 8 сентября прошлого года в возрасте 98 лет в ее шотландской резиденции Балморал.
За несколько месяцев до этого нация пышно отметила ее Платиновый юбилей – 70-летнее пребывание на троне.
Семья в молитве
В своем обращении Карл III также поблагодарил британцев за любовь и поддержку, которую они оказали ему и королеве Камилле в первый год его правления, и пообещал служить каждому подданному.
Король и королева находятся в настоящий момент в Балморале и в пятницу утром примут участие в закрытой службе в церкви Крати Кирк, расположенной вблизи королевской резиденции.
Принц и принцесса Уэльские, принц Уильям и Кейт, совершающие визит в Уэльс, посетят Собор святого Давида для частного молебна.
Принц Гарри, который прилетел в Лондон для участия в церемонии благотворительной организации WellChild, в своей речи накануне сказал, что королева смотрит на все происходящее сверху и призвал тех, ком она дорога, быть достойными ее.