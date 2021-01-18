Передача о Пугачевой вызвала громкий скандал

Как сообщает издание, все дело в том, что их приглашали не для того, чтобы получить информацию об Алле Пугачевой. Как выяснилось в ходе съемочного процесса, темы интервью, которые согласились дать артисты, были гораздо шире.
По словам певца Игоря Наджиева, его просили рассказать о текущем положении артистов в условиях пандемии, когда один за одним отменяются концерты, а отрасль в целом терпит убытки.
«В итоге же мое получасовое интервью свелось к пяти минутам, в которых я говорю только о Пугачевой», — пожаловался исполнитель.
Другую гостью программы, певицу Лику Стар, долго расспрашивали о творческих планах, а потом все это вырезали, оставив несколько фраз о Примадонне.
Как рассказала артистка, редакторы передачи вписали в большое интервью с ней два вопроса об Алле Борисовне. Лика ответила журналистам, что у нее нет никакого конфликта с Примадонной, и ее никто не запрещал. Кроме того, исполнительница хита «Одинокая луна» заявила, что ее исчезновение связано совсем с другим фактором.
«Но это все было вырезано из интервью. В итоге два с половиной часа моей самоотдачи превратились в три минуты, которые были порезаны так, как им это было выгодно», — посетовала Лика.
В итоге все это вылилось в громкий скандал. Разобраться в причинах произошедшего потребовали не только обиженные гости передачи, но и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.
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