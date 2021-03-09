Паранойя начинается. Ксения Собчак рассказала об опыте употребления наркотиков

Она упомянула о наркотиках, от которых впоследствии отказалась, когда пришло осознание их пагубного влияния на организм. "Мне вообще нельзя. У меня паранойя начинается. То есть прямо жесть", — сказала Собчак. Телеведущая призналась, что в момент употребления ей начинает казаться, что за ней кто-то следит и ее хотят убить.

Телеканал отмечает, что телеведущая не раз предавала огласке детали жизни времен бурной молодости. Позднее Ксения Собчак открыто заявляла, что наркотики могут погубить жизнь любого человека.

В январе 2018-го Собчак выступила за легализацию растительных наркотиков в стране. По словам Собчак, такая мера поможет решить вопрос с "наркотической эпидемией" в России. "Я сама этим не пользуюсь, но я и водку бутылками не пью. И я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве — это считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, даже с точки зрения статистики преступлений, — нет", — пояснила она.