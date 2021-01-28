Как рассказала 53-летняя Андерсон, с будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.
Приватная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, Канада. Новобрачные отказались от пышного празднования в пользу скромной церемонии без участия шафера, подружек невесты, друзей и гостей. "Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит", — сказала Памела Андерсон.
Ранее Памела Андерсон заявила, что больше не будет создавать посты в Instagram, Facebook и Twitter. Свое решение знаменитость объяснила тем, что социальные сети являются средством контроля над разумом людей. Свой пост актриса сопроводила хештегами "сбитая с толку толпа", "жизнь" и "свобода".
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