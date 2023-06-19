Как пишут журналисты, компания, с которой ранее был подписан договор на предоставление площадки для проведения мероприятия, в последний момент отказалась предоставлять свои услуги. Договор был расторгнут в одностороннем порядке.

"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, решила расторгнуть договор с организаторами концерта в одностороннем порядке", - сказано в сообщении.

Вероятно, это связано с его позицией в поддержку войны и Владимира Путина. Также издание добавляет, что многие казахстанцы возмущены обещанием Лепса заплатить миллион рублей тем, кто может подбить украинский танк "Леопард".

Пока срыв концерта сам Лепс никак не комментировал. Его директор Владимир Урюпин заявил "Газете.Ru", что певец "не расстроился из-за отмены концерта и продолжит поддерживать российскую армию".

"Да, в последнее время Казахстан еще тот русофобский уголок. Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменна. Мы поддерживаем нашу страну, что бы ни происходило в разных странах, что бы ни говорили. Отменили и отменили, хрен с ними. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы как поддерживали свою страну, так и будем поддерживать и делать то, что будет в наших силах, чтобы победа была нашей. Ничего не произошло, просто очередное заявление, и в Казахстане с ума посходили люди. Ну ради Бога! Если у них так, то что теперь делать. Мы ни капельки не расстроились. Мы как поддерживали, чем могли и чем можем, наши вооруженные силы и нашу армию, так будем продолжать этим заниматься", — сказал он.

Позиция Лепса касательно войны в Украине

Российский музыкант на протяжении долгих лет давал своим поклонникам понять, что он выступает за кровожадную кремлевскую политику. Лепс неоднократно пел на российских политических мероприятиях, а также посещал прифронтовые регионы и поддерживал оккупантов.