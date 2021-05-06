aA
Недавно лидер группы Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку SKIBIDI. В Роспатенте одобрили ее использование для множества товаров и услуг. Представители музыканта пока не комментируют назначение товарного знака — не исключено, что Прусикин может открыть собственное заведение общепита, как это уже сделали многие российские знаменитости.
От Собчак до Моргенштерна: какие рестораны открывают российские звезды
© Itar-Tass / Scanpix
1 8
Моргенштерн с подносом официанта. Ресторан KAIF Provenance

Интересно, что цены в этих заведениях, несмотря на статус их владельцев и московскую "прописку", вполне демократичны даже по рижским меркам. Подробно о том, как и что открывали звезды, рассказывает "Газета.Ru".


1 8
Моргенштерн с подносом официанта. Ресторан KAIF Provenance

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Gazeta.ru

TOP новостей

Выясняется, каким будет новый этап карантина: через пару недель жизнь в Литве изменится (23)

Правительство Литвы в среду приняло проект, связанный...

Массовая вакцинация в Литве начнется 10 мая: как это будет выглядеть (58)

В Литве планируют начать поэтапную массовую...

Литва по заболеваемости COVID-19 – пятая, по смертности – десятая в ЕС (1)

По показателю заболеваемости коронавирусом Литва...

"Возможно, он мог быть кандидатом наряду с Борисом Ельциным": Лев Пономарев – про академика Сахарова "Литва делает огромную работу" (35)

В Вильнюсе открылась выставка в честь 100-летия со дня...

Семьи работников санатория Belorus грозят объявить массовую голодовку (76)

Колонна машин работников санатория Belorus в...