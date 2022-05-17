Участники Kalush Orchestra получили специальное разрешение на выезд из Украины, чтобы принять участие в конкурсе. Группа гастролировала по Европе для продвижения своей песни Stefania.
Напомним, сейчас ввиду военного положения в Украине, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются невыездными. И 27-летний Олег Псюк принял решение сразу после финала вернуться домой, чтобы защищать родину. Перед отелем в Турине, где жили музыканты, он попрощался со своей девушкой и уехал в аэропорт.
Псюк сообщил, что они не будут сейчас отмечать победу на Евровидении, а сделают это после того, как выиграют войну.
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