aA
Поздно вечером в субботу группа Kalush Orchestra одержала победу на Евровидении. Фронтмен Олег Псюк двадцать четыре часа спустя уже был на пути в Украину, чтобы взять в руки оружие и снова начать воевать.
Italijoje – atsisveikinimas su "Kalush Orchestra"
Italijoje – atsisveikinimas su "Kalush Orchestra"
© AP / Scanpix

Участники Kalush Orchestra получили специальное разрешение на выезд из Украины, чтобы принять участие в конкурсе. Группа гастролировала по Европе для продвижения своей песни Stefania.

Напомним, сейчас ввиду военного положения в Украине, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются невыездными. И 27-летний Олег Псюк принял решение сразу после финала вернуться домой, чтобы защищать родину. Перед отелем в Турине, где жили музыканты, он попрощался со своей девушкой и уехал в аэропорт.

Статьи по теме:
Спецэфир Delfi: что показала победа Украины на конкурсе "Евровидения"?
Зеленский: Сделаем все, чтобы "Евровидение" принял Мариуполь

Псюк сообщил, что они не будут сейчас отмечать победу на Евровидении, а сделают это после того, как выиграют войну.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!
Статьи по теме:

Прогнозы сбылись: победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra

Прогнозы многих людей сбылись! Победителем песенного...

TOP новостей

Пенсионный возраст выше, а жизнь на пенсии короче: почему литовцы пенсию получают не так долго, как другие европейцы

Вероятная продолжительность жизни жителей Литвы –...

Литовский суд направил Горбачеву документы по иску о привлечении к ответственности за убийства 13 января

На прошлой неделе Вильнюсский участковый суд направил...

Архиепископ ПЦУ Евстратий: канонически и юрисдикционно власть Московской патриархии над православными в Литве незаконна, как и в Украине

"Из Москвы приходят указания, которые здесь в Литве...

Минобороны Украины: С "Азовстали" эвакуированы более 260 военных

В Новоазовск с "Азовстали" вывезено 53 тяжелораненых...

В Вильнюсе появятся еще пять "камней преткновения" в память о еврейских деятелях искусства

Литовское содружество историков изобразительного...