На официальном сайте “Евровидения” сообщают, что во время второго полуфинала жюри соответствующих стран передавали результаты голосования третьим лицам и размещали фото бланков в Сети.
“EBU (Европейский вещательный союз) крайне серьезно относится к любым предсказуемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе “Евровидение” и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с официальными инструкциями по голосованию, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты голосования”, — говорится в сообщении.
Во время прямого эфира финала были озвучены рандомные баллы от стран, которые “отменили”. Это сделали для того, чтобы не влиять на общий результат. Эти оценки самостоятельно выставил Европейский вещательный союз, что предусмотрено правилами конкурса.
Как объясняют, например, общественный вещатель Грузии сообщил, что их жюри 12 баллов в финале отдало представителям Украины. Однако в эфире максимальную оценку от Грузии получила Великобритания, а Украина — шесть баллов.
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