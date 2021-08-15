Опубликовано видео, как певицу MакSим на инвалидной коляске увозят домой

Разглядеть певицу в деталях не получилось – она была в черных очках и маске. Ее везли медбрат и мужчина в джинсах и футболке, вероятно, водитель. Таким образом, подтверждается информация от менеджера артистки Яны Богушевской, которая отмечала, что Марина еще не восстановилась и самостоятельно не передвигается.
Ранее Богушевская озвучила еще кое-какую информацию – о том, что у МакSим появились проблемы с памятью. В любом случае, как отметила Маргарита Соколова – другой менеджер певицы, МакSим еще около года не будет выступать с концертами, она нуждается в долгой восстановительной терапии.
Напомним, что МакSим четыре дня назад была переведена из реанимации в обычную палату, а сегодня ее выписали домой. С артисткой постоянно будет находится врач.
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