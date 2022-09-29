aA
Пародист и юморист Максим Галкин приезжает в Литву. В нескольких городах Литвы он выступит с новой программой. В ноябре его можно будет увидеть в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
M.Galkinas ir A.Pugačiova
M.Galkinas ir A.Pugačiova
© Instagram

В ноябре литовские зрители смогут увидеть как новые, так и хорошо знакомые пародии в исполнении Галкина, юмористические миниатюры и музыкальные номера. Галкин всегда выступает один, однако он мастерски пародирует других людей.

В новой программе Галкина много шуток, песен и сюрпризов. В вильнюсском концертном зале Compensa выступление состоится 10 ноября, на клайпедской арене Švyturio - 12 ноября, а на арене "Жальгирис" в Каунасе - 14 ноября.

Delfi напоминает, что Максим Галкин высказался против войны в Украине в первые ее дни. В России он был объявлен "иностранным агентом".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Максим Галкин теперь "иноагент". Как это изменит его собственную жизнь и жизнь Аллы Пугачевой

16 сентября Министерство юстиции России внесло артиста...

"Миллион алых роз против сил зла": как в России отреагировали на антивоенный пост Пугачевой

Заявление певицы Аллы Пугачевой, которая в воскресенье...

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов, ибо я солидарна со своим мужем". Алла Пугачева — Минюсту РФ (1)

Певица Алла Пугачева опубликовала в соцсетях...

Максим Галкин отреагировал на объявление "иноагентом" в РФ: я не продаю свое мнение

Российский артист Максим Галкин прокомментировал...

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: с безумцем разговора нет - Путин может и должен проиграть

Президент России Владимир Путин не только может, но и...

После принятого парламентом решения предлагается каждый день проверять депутатов на трезвость

Правление парламента Литвы разрешило продажу в...

Объявленный в России "иностранным агентом" Галкин приезжает в Литву

Пародист и юморист Максим Галкин приезжает в Литву ....

Эфир Delfi: Лукашенко, Путин и мобилизация, Литва и белорусы - визовый вопрос

В студии Delfi - старший аналитик BISS Вадим Можейко....

У синоптиков хорошие новости: дожди уйдут, будет по-осеннему тепло

В четверг днем погоду в Литве обусловит зона низкого...