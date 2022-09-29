Объявленный в России "иностранным агентом" Галкин приезжает в Литву

В ноябре литовские зрители смогут увидеть как новые, так и хорошо знакомые пародии в исполнении Галкина, юмористические миниатюры и музыкальные номера. Галкин всегда выступает один, однако он мастерски пародирует других людей.
В новой программе Галкина много шуток, песен и сюрпризов. В вильнюсском концертном зале Compensa выступление состоится 10 ноября, на клайпедской арене Švyturio - 12 ноября, а на арене "Жальгирис" в Каунасе - 14 ноября.
Delfi напоминает, что Максим Галкин высказался против войны в Украине в первые ее дни. В России он был объявлен "иностранным агентом".
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