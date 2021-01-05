Так, оказалось, что объявленная умершей кинозвезда находится в тяжелом состоянии, но жива.

Ранее о смерти Робертс объявил ее агент и близкий друг Майк Пингел. Портал TMZ со ссылкой на представителя актрисы сообщил, что в канун Рождества Робертс отправилась на прогулку со своими собаками. Вернувшись, она упала и получила тяжелую травму. После этого женщину госпитализировали, в больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания.

Несмотря на то, что сниматься Робертс начала в середине 1970-х, международная известность к ней пришла с ролью "девушки Бонда" - ставшей своего рода переходящей визитной карточкой малоизвестных, но привлекательных актрис, напоминает BBC. Робертс сыграла эту роль в фильме "Вид на убийство" (1985), где в роли агента 007 в последний раз снялся английский актер Роджер Мур.

Американской аудитории Робертс была известна по популярному телесериалу "Ангелы Чарли", а также фильму "Шина - королева джунглей".

Таня - это сценическое имя актрисы, ее имя при рождении - Виктория Ли Блюм. Она родилась в 1955 году в нью-йоркском районе Бронкс. Ее отец имел ирландские корни, мать - еврейские. Виктория рано ушла из школы и начала сниматься в рекламе для телевидения и модных журналов.

В 19 лет она вышла замуж за начинающего сценариста Барри Робертса и - уже как Таня Робертс - стала посещать известную нью-йоркскую Актерскую студию, где в то время преподавали знаменитые театральные педагоги - Ли Страсберг и Ута Хаген. Актриса прожила в браке с Барри Робертсом 32 года, вплоть до его смерти в 2006 году.

Ее дебют в кино состоялся в 1975 году в фильме ужасов "Насильственное вторжение". В 1977 году Таня с мужем перебрались в Голливуд, где стала регулярно сниматься, в частности, сыграв в 1979 году в культовом фильме ужасов "Путешествие в ад" ("Tourist Trap").

Актерская фортуна по-настоящему ей улыбнулась, когда студия, снимавшая популярный детективный телесериал "Ангелы Чарли", выбрала ее из около 2-х тысяч претенденток на роль нового "ангелочка" в финальном сезоне этого сериала.

За свою роль "королевы джунглей" Шины в фильме, снятом в 1984 году по серии комиксов, Робертс была номинирована на приз "Золотая малина" как худшая исполнительница женской роли. За фильм "Вид на убийство" (1985) она также получила номинацию "Золотой малины", хотя эта роль и принесла ей международную известность.

Позднее актриса призналась, что с некоторой опаской приняла предложение сняться в качестве девушки Бонда, но отказаться от такого шанса было бы глупо.

Последовавшие за этим роли в эротических триллерах - "Ночное наблюдение" (1990) и "Тайники души" (1991) - не поспособствовали продвижению ее актерской карьеры. Однако в период с 1998 по 2004-й она с успехом снялась более чем в 80 эпизодах популярного в США сериала "Шоу 70-х".